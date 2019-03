Vallecrosia. La ballerina e insegnante di danza Jacqueline De Min, francese di origine, è morta all’età di 76 anni.

Per vent’anni, dal 1988 al 2008 ha insegnato nella scuola di danza di Vallecrosia “Il Cigno nero”, formando generazioni di giovani ballerine. Abitava a Cannes, dove si era trasferita per motivi familiari, ed è spirata verso le 17.30 di ieri dopo una malattia. Una lunga e prestigiosa carriera, quella di Jacqueline, che l’ha portata a danzare e lavorare al fianco di ballerini del calibro di Carla Fracci e Nureyev. E’ stata maitre de ballet e coreografa.

Nonostante avesse dismesso l’incarico ufficiale di insegnante, dal 2008, la storica ballerina ha continuato a frequentare quasi giornalmente la scuola di Vallecrosia.

La ricordano, con grande affetto e commozione, Alexandra Maccario (direttrice della scuola) e la sua vice Valentina Mazzone; Nives Santoianni, Valentina Quaroni, Elena Crespi, Anna Miele, Laura De Maria, Susanna Diotti, Luciana Vischi e Annalisa Bardo. «Viveva per la danza – dice Valentina Mazzone -. l’8 giugno prossimo, a Mentone, le dedicheremo il nostro spettacolo. Io sono stata sua allieva per trentaquattro anni. Per me è stata come una madre, ci ha cresciuto professionalmente e con lei abbiamo ballato dappertutto e abbiamo anche avuto la fortuna di esibirci con i primi ballerini dell’Opera di Parigi. Era molto severa, rigorosa, ma anche umile e forte, malgrado il bagaglio professionale».