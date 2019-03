Vallecrosia, l’amministrazione comunale approverà il documento di programmazione finanziaria 2019

Vallecrosia. L’Amministrazione comunale il 27 marzo si appresta ad approvare il documento di programmazione finanziaria 2019.

«Come segnalato durante le commissioni consiliari, l’indirizzo politico fornito ai dirigenti è stato molto preciso e chiaro. L’obiettivo primario è garantire le coperture economiche di quota parte finanziaria dei bandi pubblici vinti negli ultimi 9 mesi.

E’ fondamentale non perdere le risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione. Le opere finanziate e da far partire dopo l’approvazione sono:

- La realizzazione di un marciapiede nel centro storico per mettere in sicurezza i pedoni;

– L’installazione di un impianto di videosorveglianza cittadina, ottenuto per restituire la corretta protezione e prevenire atti vandalici;

– La costruzione del nuovo plesso scolastico pubblico per garantire una migliore offerta scolastica;

– Completamento del parcheggio in centro città al servizio della pista ciclabile;

– Realizzazione del 2° e 3° lotto della nuova passeggiata a mare.

Le altre risorse disponibili dove è stata fatta una scelta di indirizzo amministrativo sono previste nella riqualificazione urbana, le manutenzioni ordinarie e la valorizzazione dei nostri giardini.

Un’altra scelta, determinante per migliorare la visibilità è la conoscenza della città di Vallecrosia, risulta presente con i fondi necessari per creare un nuovo sito internet comunale, più moderno ed integrato con informazioni turistiche.

Sicuramente ci sarà da fare ancora molto lavoro di programmazione e ricerca fondi, ma siamo tutti uniti e pronti per le sfide che ci attendono nei prossimi anni. Ma abbiamo garantito alla cittadinanza la nostra disponibilità e trasparenza per raggiungere l’obbiettivo di fare crescere e sviluppare la città di Vallecrosia.

Un sentito ringraziamento ai funzionari e dipendenti comunali per il supporto e la professionalità che garantiscono ogni giorno a tutti gli amministratori» – fanno sapere dal Comune.