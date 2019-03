Vallecrosia. L’associazione “La mia città” ieri sera ha organizzato una cena sociale per raccogliere i fondi da donare all’ associazione Balestrieri con cui a stretto un gemellaggio, per promuovere iniziative culturali.

Il presidente Ugo Tasselli ha consegnato i fondi raccolti durante la serata al residente dell’associazione Balestrieri, Dario Canavese.

Da anni l’associazione “La mia città” lavora per valorizzare le azioni al servizio del bene comune.

Si ringrazia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e la sua maggioranza per aver partecipato e aderito all’iniziativa.