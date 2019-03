Vallecrosia, bilancio di previsione e Dup al vaglio del consiglio comunale

Vallecrosia. Il prossimo consiglio comunale della Città della Famiglia è fissato per mercoledì 27 marzo alle 20, nella sala consiliare del municipio.

Ecco i punti all’ordine del giorno

1) lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2) verifica delle quantità dl aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie;

3) approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019;

4) documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2019-2021;

5) approvazione del bilancio di previsione finanziarlo 2019-2021;

6) approvazione regolamento albo fornitori;

7) d.p.c.m. 16 luglio 2009 accordi di programma ex art. 4 del piano nazionale di edilizia abitativa programma di riqualificazione urbana In Vallecrosia alta, su area ricompresa tra via dei Martiri e via dei grossi, finalizzato alla realizzazione di n. 7 alloggi, dl e.r.p. -rimodulazione intervento di cui al permesso d1 costruire n. 4303/2012 del 14.12.2012.