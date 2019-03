Vallecrosia, al via la rassegna concertistica “Primavera in musica”

Vallecrosia. Domenica 24 marzo alle 16,30 presso la Sala Polivalente “G. Natta” di Vallecrosia avrà inizio la XV rassegna concertistica “Primavera in Musica” organizzata dal Comune di Vallecrosia e dall’associazione musicale “G. B. Pergolesi” di Vallecrosia.

Il concerto di apertura verterà come tema conduttore sul ruolo della donna nella musica. Adriana Costa e Antonio Puntillo si esibiranno in un concerto per pianoforte a 4 mani con musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Bellini, Brahms.

Adriana Costa, pianista, è direttrice dei corsi di musica presso l’associazione musicale “G. B. Pergolesi” a Vallecrosia ed è docente di pianoforte, teoria e solfeggio e storia della musica. E’ operatrice certificata “Musica in Culla” e tiene corsi di propedeutica musicale presso le scuole statali. Tiene concerti in Italia e all’estero con diverse formazioni.

Antonio Puntillo, pianista, ha seguito un corso di alta formazione artistica per maestro accompagnatore alla danza, formandosi con pianisti e danzatori del panorama nazionale ed internazionale. Nel 2008 entra a far parte dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. E’ pianista presso la prestigiosa Academie de Dance Princesse Grace di Montecarlo.

I prossimi concerti della rassegna saranno domenica 31 marzo con “Verdi tra buffo e serio” con gli alunni della classe di canto lirico dell’associazione Pergolesi, domenica 7 aprile con un recital pianistico di Giulia Toniolo, vincitrice dell’European Music Competition di Moncalieri e domenica 14 aprile con un recital chitarristico di Domenico Mottola, vincitore della IV edizione del concorso chitarristico internazionale “Città di Sanremo- Premio Casinò di Sanremo”

Tutti i concerti inizieranno nelle giornate di domenica alle 16,30 presso la sala polivalente comunale di Vallecrosia (Via C. Colombo solettone sud) e saranno ad ingresso gratuito.