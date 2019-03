Uscita di Olmo Romeo dalla maggioranza Biancheri, lettera aperta del consigliere del Casinò

Sanremo. Con una lettera aperta pubblicata sul proprio profilo Facebook Olmo Romeo, il consigliere di amministrazione della Casinò Spa, eletto nelle file della coalizione Biancheri e poi nominato nella partecipata del Comune, risponde alle dure parole del sindaco Alberto Biancheri, il quale ha dato la sua interpretazione dei fatti, relativamente alla possibile candidatura di Romeo con Sergio Tommasini, nella conferenza stampa di Sanremo Attiva che si è tenuta questa mattina.

Queste le sue parole:

“Caro Alberto,

come nei migliori matrimoni chi viene lasciato cerca sempre di alzare i toni per spostare l’attenzione dai fatti, oppure come in questo caso, dai contenuti. Considero parlare di poltrone una caduta di stile. Nelle dichiarazioni rese ai giornali affermi:“ho detto che secondo me sarebbe stato giusto una proroga del Cda a maggio e si sarebbe potuto proseguire anche dopo”. Quindi so bene che mi hai proposto di restare nel Cda del casinò, ma sinceramente reputo più importante il progetto che la poltrona.

Comunque se ritieni che questo debba essere il tono della campagna elettorale, ho ulteriore conferma di aver valutato correttamente non solo il programma di Tommasini ma anche le persone con cui condividere questa nuova sfida.

Attendo quindi con ansia di leggere pubblicamente le tue linee programmatiche sul futuro della casa da gioco e del turismo, senza denigrare o sminuire il lavoro e i meriti di chi in questi anni ha lavorato senza alcuna polemica e solo per raggiungere il risultato.

Il dissenso e il confronto, sempre osteggiato nella tua amministrazione, dovrebbero essere invece un valore aggiunto in ogni schieramento politico, ma ho imparato sulla mia pelle che non è così”.