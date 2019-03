Union Riviera Rugby, under 18 battuta a Recco

Imperia. Per l’Union Riviera Rugby di Perrone e Pozzati una battuta di arresto che era possibile, ma che non pregiudica la caccia a vittorie turno per turno. Si va in casa della franchigia del Levante ligure, con tanta scuola recchelina, anche per l’atteggiamento duro nel gioco, cui gli apprendisti corsari si oppongono con tutte le loro forze.

I ragazzi della Union segnano, anche e se subiscono, subiscono solo mete sull’ala, segno di una buona tenuta difensiva centrale. Per contro provano a muovere la palla, con i tre quarti talentuosi che si ritrovano e peraltro con l’imperativo di passare giocatori anche alla prima squadra nell’ottica di un complessivo rinnovamento del sistema all’apice del contesto rugbistico in Provincia di Imperia. Bravi comunque.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA/RITORNO)

Biella – FTGI Embriaci/2 38/5

FTGI RugbyLigues/1 – Union Riviera 27/13

Ivrea – Cuneo Pedona 65/10

CLASSIFICA: Biella punti 31, FTGI RugbyLigues 1 29, Ivrea (*) 25, Union Riviera (*) 10, FTGI Embriaci2 punti 6, Cuneo punti 0.

(*) = una partita in meno