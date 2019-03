Union Riviera Rugby, l’under 16 batte due colpi ma non bastano per vincere

Imperia. Ancora progresso. L’Union Riviera Rugby under 16 comunque inserita in un gruppo assortito, prova a fare propria l’intera posta sul campo amico. Di fronte un Collegno che è giunto in Riviera dopo un viaggio comunque lungo e con un clima domenicale che invogliava più alla gita che alla partita. Non per questo i piemontesi hanno perso volontà e capacità.

Si sono imposti anche in ragione di un percorso che da anni vede la società piemontese impegnata nella formazione giovanile. E i risultati poi arrivano. Partita dunque combattuta e piacevole, con una Union che è costituita, lo si ripete per l’ennesima volta, come una vera franchigia tra giocatori imperiesi e vallecrosini o comunque dell’area intemelia.

Ultimamente si prevede l’intensificazione dell’allenamento congiunto, avendo come sparring partner la notevole under 18 corsara. Va detto che comunque si è portato a casa un punto di bonus per una differenza finale inferiore ad una meta trasformata (7 punti). Si risale dalla penalizzazione imposta per il forfait dell’ultimo turno. I numeri purtroppo non sono esaltanti, ma è un problema dell’intera categoria. Una crisi dell’annata che preoccupa in prospettiva futura, anche come rappresentativa regionale. L’Union in ogni caso va avanti con il gruppo tecnico guidato da Giorgio Pallini.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (IV GIORNATA ANDATA)

Union Riviera – Collegno 15/21

San Mauro – FTGI RugbyLigues2 47/19

Chieri in sosta.

CLASSIFICA: Collegno PUNTI 14, Chieri e San Mauro 10, e FTGI RugbyLigues2 5, Union Riviera punti – 3.