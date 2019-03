Union Riviera Rugby, la seniores vince al Pino Valle contro il Verbania

Imperia. Scalpo di livello quello scotennato domenica pomeriggio dai corsari della Union ai danni della capolista del girone passaggio di C1 nazionale. Era partita difficile da vincere.

In settimana si è lavorato sulla formazione e sugli uomini a disposizione e si è giunti ad un confronto che si temeva, comunque, dato che gli ospiti hanno comunque fatto il pieno in casa con vittorie tutte premiate con il bonus offensivo. Fuori casa il discorso è diverso. Viaggio lungo, ambiente caldo in campo e fuori, forse voglia di strafare.

Partita anche di scacchi per il tecnico La Macchia in panchina e l’esperto Pozzati in campo. Proprio lui, lunedì, dichiara: “Il Pino Valle ci è amico, è un campo che non tutti sanno interpretare bene, in casa crediamo in noi e loro hanno fatto scelte anche discutibili, fidando nella proverbiale forza dei pacchetti di mischia piemontesi”.

In ogni caso anche quello della Union ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e se la meta del Verbania ha portato avanti di soli due punti i piemontesi, un calcio piazzato del solito Calzia (due messi, insomma, nelle serie inferiori non si calcia affatto male) e il rapido ribaltamento di fronte proposto dalla stessa Union ha prodotto la meta decisiva di Fabio Zat, non nuovo a queste sortite e molto incisivo da tempo.

Con un altro under 18 in campo (Alessandro Ardoino), la società sta lavorando al progressivo rinnovamento della squadra, come età e come numeri. C’è da superare lo spauracchio retrocessione, ma almeno si lotta per qualcosa. Tutte le squadre del girone appaiono alla portata, giocando soprattutto alla mano. Ci sono partite in casa con il CUS Torino B, calda calda per il 24 marzo e da non mancare. E poi ancora con Biella ed Aosta. Far bottino pieno vuol dire risalire la classifica ed è questo l’obiettivo pienamente dichiarato.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (IV GIORNATA/ANDATA)

Union Rugby Riviera – Amatori Verbania 11/5

Biella/B – CUS Torino/B 12/17

Moncalieri – Stade Valdotain 0/22

CLASSIFICA: Amatori Verbania punti 15, CUS Torino/B 14, Stade Valdotain 12, Biella/B 11, Union Riviera 9, Moncalieri 2.