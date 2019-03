Sanremo. Il campione di MMA, testimonial Sanremese di calcio e rugby, Bruno Danovaro a solo una settimana di distanza dal match di Torino, che lo ha visto campione imbattuto per la 111esima volta presso la Top Kombat Confederation del Presidente Angelo Baglio, nonostante la spalla fuori uso ha accettato l’invito nel Novarese per una gara nazionale di judo,che ha visto ancora una volta Danovaro prendersi un’altra medaglia.

Come sempre Danovaro, visibilmente commosso per l’inno italiano, non ha guardato ne la differenza di età ne di peso degli avversari, ma, la cosa che lo ha visibilmente commosso è stato quando la dirigenza judo , ha chiesto al campione di far fare il saluto come capofila a tutti gli atleti partecipanti, preceduti dall’inno italiano.