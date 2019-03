Ultima partita per le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Fabiana Marcianò: «Faremo di tutto per portarla a casa»

Vallecrosia. Ultima partita di campionato per le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, che questa sera, alle 21, giocheranno contro Città Giardino Marassi.

Le biancorosse sono cariche e pronte a dare il meglio di sé, durante l’ultima partita valida per il girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C, per poter accedere ai play off. Sarà sicuramente un bell’incontro, visto che le biancorosse ospiteranno al campo Zaccari a Camporosso una squadra che cercherà sicuramente di consolidare il secondo posto.

«Sono carica sopratutto perché è l’ultima di campionato. Visto che la settimana scorsa non siamo riuscite a giocare, questa sera daremo il meglio di noi stesse – dichiara la calciatrice Fabiana Marcianò in vista della partita di stasera – Le preoccupazioni ci sono sempre, ma faremo di tutto per portarla a casa. Ci teniamo molto».

«Dal punto di vista tecnico direi che siamo migliorate, alla fine per tante era il primo anno a cinque e avevano bisogno solo di ingranare, e ora a livello di squadra siamo anche più comunicative, ma il miglioramento più grande c’è stato soprattutto dal punto di vista emotivo: la svolta è stato il sostegno che ci diamo l’una con l’altra – confessa Marcianò - Mi sto allenando seriamente, ci sto mettendo davvero il cuore e grazie al supporto del mister mi sento davvero pronta».