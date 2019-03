Sanremo. Scatta uffìcialmente lunedì 1° luglio la quarta edizione di Ariston Comic Selfie, il talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia grazie ad un video-selfle divertente o una video-parodia della durata massima di 90 secondi.

Un format di proprietà e ideazione del Teatro Ariston che, nel panorama nazionale, è diventato il punto di riferimento per quei giovani talenti che, tramite il web, ambiscono ad approcciare il mondo del grande spettacolo. Una nuova tipologia di spettacolo che ha vantato diversi tentativi di imitazione, nessuno dei quali però riconfermato per ulteriori stagioni.

L’iniziativa – presentata questa mattina – permette a singoli artisti e/o duetti di effettuare delle performance-video per esprimere le loro qualità. Tali performance vengono messe in rete sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomicselfie.com e sottoposte al giudizio del pubblico del web con un sistema di votazione ad hoc, mentre una giuria di qualità ha il compito di selezionare altri candidati meritevoli e di farli così procedere nel contest fino alla grande finale.

Il tema a cui si ispira la manifestazione quest’anno e l’Intelligenza Artificiale: un argomento caldissimo e attuale, quello dei robot e degli assistenti vocali in grado di agire autonomamente. I colossi della comunicazione e gli ambienti accademici si stanno concentrando fortemente su questo ambito di ricerca e sulla creazione di startup sempre più innovative. Non mancheranno quindi le sorprese.

Per quanto riguarda la squadra, già confermati i nomi di Giovanni Vernia, dell’illusionista Walter Rolfo e della Web Star Edoardo Mecca.

La finalissima di Ariston Comic Selfîe 4 si terrà nella serata di venerdì 22 novembre 2019 sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in diretta streaming. Ariston Comic Selfîe 2019 è una manifestazione organizzata con il supporto e il contributo della SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori.

La novità di Ariston Comic Selfie 4 – Ariston Selfie Magic

Per la prima volta, la magia e i giochi di prestigio dal web al palco dell’Ariston con un video-selfìe di massimo 90 secondi. La novità della quarta edizione di Ariston Comic Selfle sarà la categoria Selfie Magic. I candidati dovranno inviare un video-selfìe di massimo 90 secondi che li raffiguri mentre si esibiscono facendo dei giochi di prestigio.

Saranno quindi in totale tre le categorie di gara per Ariston Comic Selfie 2019: 1) La classica sezione Comic Selfie; 2) Ariston Comic Selfîe Parody; 3) Ariston Selfle Magic.

La partecipazione alla sezione Ariston Comic Selfie è subordinata a un limite di età compreso tra i 16 e i 35 anni. La partecipazione alle sezioni Ariston Comic Selfle Parody e Ariston Selfle Magic è subordinata a un limite di età compreso tra i 18 e i 35 anni. Ogni singolo candidato non potrà prendere parte a più di una sezione contemporaneamente.

Le tempistiche e i meccanismi del talent: Fase di raccolta dei video: 01/07/2019 30/09/2019

In un’unica fase di raccolta valida per le tre categorie di gara, i concorrenti potranno inviare i loro video all’organizzazione tramite l’apposito form di compilazione reperibile sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomicselfie.com.

Periodo di votazione online: 07/10/2019 21/10/2019 Nel periodo indicato, saranno aperte le votazioni online sul sito della manifestazione www.aristoncomicselfie.com.

Dall’esito di tali votazioni, accederanno di diritto alle fmali di An’ston Comic Selfle 2019 i 2 concorrenti più votati per ciascuna categoria sul web, più un massimo di 6 concorrenti ripescati dal comitato organizzatore (in generale e liberamente fra le tre categorie di gara, per un totale massimo di 12 finalisti).

Altre info sul cast e Premi

Nelle prossime settimane verranno resi noti ulteriori nominativi per 1a presentazione della finale e per la giuria di qualità, come di consueto selezionati tra personalità del web e del mondo dello spettacolo. Nel corso dei prossimi appuntamenti, saranno inoltre svelati il regolamento della manifestazione e la tipologia dei Premi.