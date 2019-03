Bordighera. Ha preso il via questa mattina “Pedaliamo Insieme” sul lungomare Argentina.

La manifestazione in bicicletta è stata organizzata dalla Regione Liguria insieme a Fiab IMperia (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) nell’ambito del progetto EDU-MOB “Educazione alla mobilità sostenibile”, cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia ALCOTRA 2014-2020. All’iniziativa, oltre alla cittadinanza, hanno aderito anche diversi sindaci e amministratori delle città vicine: l’onorevole Flavio Di Muro, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il primo cittadino di Camporosso Davide Gibelli, il vicesindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli, l’assessore Stefano Gnutti e Marco Laganà.

di 10 Galleria fotografica “Pedaliamo Insieme” a Bordighera









Un’occasione per mettere in risalto le attività portate avanti dal progetto EDU-MOB. Oltre ad aver finanziato alcuni tratti di pista ciclabile in via di realizzazione, (nei comuni di Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia) EDU-MOB ha infatti anche condotto una forte attività di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

I partecipanti da Bordighera hanno percorso la ciclabile costiera, in corso di progettazione e realizzazione, fino ai giardini di Ventimiglia, da dove, dopo una brave pausa, sono tornati seguendo il medesimo percorso. Alla fine è stato offerto un piccolo ristoro. A seguire gli amministratori regionali e i sindaci dei comuni interessati dal progetto Edumob hanno fatto il punto sulle progettualità in corso, che prevedono il completamento della pista ciclabile del Ponente Ligure nel quadro più ampio della Ciclovia Tirrenica (Ventimiglia-Roma). Grazie a questi interventi i comuni rivieraschi saranno tutti connessi da Ventimiglia ad Andora, nell’arco di pochi anni.