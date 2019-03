“Tre liste civiche, un obiettivo: portare avanti una visione di città”. Il sindaco Biancheri presenta i simboli

Sanremo. “Tre liste civiche, un obiettivo: portare avanti una visione di città”. Il sindaco Alberto Biancheri ha presentato, questa mattina nel proprio point di piazza Cesare Battisti, i simboli delle tre liste che appoggeranno il primo cittadino nella corsa alle elezioni amministrative di maggio e che saranno affiancati alla quarta civica Sanremo Attiva e quella del Partito Democratico.

Allo storico simbolo di Sanremo al Centro – l’associazione della quale Biancheri è stato emanazione – si aggiungono due nuovi simboli: Alberto Biancheri Sindaco, su sfondo verde e con l’icona della statua della primavera e Avanti Insieme.

“Oggi presentiamo i simboli del nostro progetto civico – ha spiegato il sindaco – nato 5 anni fa con Sanremo al Centro e che prosegue sulle stesse basi di allora. Penso a quando 5 anni fa avevamo iniziato e ci dicevano che saremmo durati 9 mesi. Invece è andata diversamente.

Abbiamo intorno a noi la massima rappresentanza della società civile – continua il primo cittadino. Oltre 70 candidati saranno al mio fianco per portare avanti una visione di città: il completamento di via Matteotti, piazza Borea, il Forte di Santa Tecla… Proseguiremo con gli interventi anche a levante e ponente del Porto Vecchio. Abbiamo dei progetti per la zona del parcheggio di lungomare Calvino e del Morgana”.

“La nostra visione comprende poi piazza Eroi (con il parcheggio sotterraneo) e continua con il mercato annonario ristrutturato; la sede della polizia municipale in via Isonzo, una via Pietragosti nella quale sarà previsto un arredo urbano con alberi per renderla un biglietto da visita per chi arriva dall’Aurelia-bis.

E poi prosegue con quello che è stato fatto: “Andremo a finire il Puc, il palazzetto dello sport, i lavori del parco Alfano, la rotonda della Foce, il mercato annonario, la pavimentazione di via Matteotti e abbiamo messo mano alle scuole. Se vi avessi detto che avremmo fatto tutte queste cose nel 2014 chi ci avrebbe creduto?”.

Sulla domanda ricorrente dell’appartenenza politica, Biancheri replica: “Sono un candidato civico e non mi ritrovo nella definizione di candidato di centrosinistra. Lascio alle persone stabilire cosa siamo. Di certo non devo chiedere il permesso ai partiti per fare una conferenza stampa?”.