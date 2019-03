Camporosso. La laurea in Economia alla Bocconi di Milano, il lavoro in banca, una fidanzata e tanti amici oggi distrutti dal dolore. E’ Marco Camperi, 29 anni di Ventimiglia, il giovane che ha perso la vita intorno alle 20 di sabato sera in strada Ciaixe poco dopo aver accompagnato un amico a casa con l’auto nuova, comprata da poco: un suv Fiat 500X.

A ricostruire la dinamica dell’incidente mortale saranno i carabinieri della compagnia di Ventimiglia, accorsi sul luogo della tragedia con il loro capitano Francesco Giangreco. Due le ipotesi al momento: la giovane vittima potrebbe aver sbagliato manovra, probabilmente facendo una retromarcia, o forse potrebbe aver dimenticato di inserire il freno a mano. L’epilogo, purtroppo, è invece chiaro: la Fiat è precipitata per qualche metro, finendo sulla terrazza antistante la villetta dell’amico di Marco. Nella caduta l’auto ha travolto il giovane, morto schiacciato dal peso del suv.

Inutili i seppur tempestivi soccorsi: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Azzurra Misericordie di Vallecrosia. Per Marco, però, non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo.