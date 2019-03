Tommaso Lella vince il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per Sanremese-Ligorna

Sanremo. La prestazione odierna contro il Ligorna e la clamorosa traversa colpita a inizio ripresa sono valse all’attaccante della Sanremese Tommaso Lella il premio Agenzia Grandi Vini Man of the Match. Il numero 9 biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa.

“È stata una partita vera, molto sentita, come è normale che sia – ha dichiarato Lella al termine della partita – peccato non aver portato a casa il risultato pieno, quando una squadra esce da una partita così senza subire gol e avendo impostato il proprio gioco c’è del positivo”.