Testa a testa Biancheri-Tommasini: il commento del candidato del centrodestra

Sanremo. In merito al risultato del sondaggio di Primocanale, il candidato sindaco del centrodestra Sergio Tommasini dichiara: «Al di là delle precisione di questi sondaggi – nello specifico +- 5% un’enormità – si coglie sostanzialmente una corsa elettorale serrata e intensa. Siamo motivatissimi. Mancano due mesi davvero tanto tempo. Questo è un aspetto positivo perché molti devono ancora conoscermi e conoscere la proposta di città che portiamo avanti. Alcune ricerche sono ancora più positive per noi ma questo poco importa in questa fase. Il nostro obiettivo fondamentale è fare campagna e ascoltare la gente e quello è il sondaggio davvero più importante.

Conclude dicendo - Sull’importanza e priorità dei temi che più interessano, abbiamo percezioni un po’ diverse e alcuni punti sono un sottostimati: ad esempio, il tema della pulizia e della differenziata è davvero centrale, con una situazione critica che è sotto gli occhi di tutti. Pertanto mi farebbe piacere avere con il sindaco uscente un confronto diretto, un faccia a faccia pubblico, sui temi come sicurezza, raccolta differenziata e rilancio della città. Lavoriamo compatti, decisi, e sento molta fiducia in città».