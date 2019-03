Sanremo. “Se avete un sogno combattete per realizzarlo, non importa quante volte sarete rifiutati, ma quante vi rialzerete“. Si è aperta con una frase pronunciata da Lady Gaga, fresca vincitrice del premio Oscar per la miglior canzone, la terza puntata di Sanremo Young, un messaggio importante che la conduttrice Antonella Clerici ha voluto fare proprio e dedicare ai giovanissimi talenti protagonisti del teen talent targato Rai 1.

Gli otto cantanti rimasti in gara hanno affrontato una vera e propria “Notte prima degli esami” che li ha visti duettare sul celebre palco del teatro Ariston con i membri dell’Academy, composta da alcune delle personalità di spicco dello spettacolo italiano.

Ad aprire le danze ci ha pensato la showgirl Belen Rodriguez, ufficialmente tornata dietro al banco dei giurati dopo l’assenza della scorsa settimana, protagonista di un simpatico siparietto organizzato con il suo ex marito, ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Immancabili le polemiche tra i giurati che hanno animato la puntata e i bouquet con i fiori di Sanremo, grazie ai quali le bellezze della Città dei Fiori sono state ancora una volta protagoniste.

Ospite della serata Mahmood che sta vivendo il suo anno d’oro: dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel mese di dicembre che gli ha permesso di gareggiare tra i big del Festival di Sanremo, si è aggiudicato la competizione con “Soldi”, brano che ha riproposto a distanza di quasi un mese proprio sul palcoscenico che lo ha incoronato vincitore. “E’ bello tornare! – ha esclamato il cantante al termine della sua esibizione – . Non mi aspettavo tutto questo successo. Nella mia vita ho fallito parecchie volte, ho studiato, lavorato e vedi, quest’anno era l’anno della raccolta“, racconta alla conduttrice.

All’Ariston, nel ruolo di super giudice, la conduttrice, attrice e cantante Lorella Cuccarini, collega e grande amica di Antonella Clerici che ha confidato all’interprete di “La notte vola”: “L’Ariston è casa mia, questo palcoscenico mi ha portato tanta fortuna e a Sanremo torno sempre volentieri“.

La cantante Tecla Insolia è risultata la preferita dal pubblico social, gli eliminati di questo terzo appuntamento sono Maxi Urban e Antonio Vaglica.