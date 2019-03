Tennis, Coppa delle Province: Imperia alla fase di Macroarea

Imperia. C’è anche un atleta del Bordighera Tennis Club tra i giovani della provincia di Imperia che hanno guadagnato il lasciapassare per la fase di Macroarea nella Coppa delle Province: competizione a squadre per i nati fra il 2009 e il 2011, giunta alla sua quindicesima edizione. Ancora da decidere data a sede dell’evento che accoglierà le migliori promesse del tennis regionali.

Come si legge sulla pagina ufficiale del Federtennis, al Tennis Club Loano si sono disputate lo scorso fine settimana la seconda e la terza giornata della fase regionale. Nelle prime sfide del sabato, Savona ha battuto La Spezia per 5/4, mentre Imperia ha regolato Genova 6/3. Domenica invece Savona ha superato per 6/3 Genova, mentre Imperia ha battuto 8/1 La Spezia.

Gli atleti imperiesi, con 3 vittorie e 20 partite vinte, sono in testa alla classifica finale. Seconda Savona, con 2 vittorie e 13 partite vinte, terza Spezia, con 1 vittoria e 11 partite vinte, quarta Genova con 0 vittorie e 10 partite vinte.