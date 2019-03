Taggia, prendono il via gli incontri informativi sulla raccolta differenziata

Taggia. Dopo l’analisi sui rifiuti dello scorso dicembre arrivano gli incontri informativi sulla raccolta differenziata rivolti alla cittadinanza.

Quattro incontri in programma per quattro lunedì alle 18, a partire dal prossimo 18 marzo con l’incontro a Santa Teresa, per continuare poi il 25 marzo a Villa Boselli, il 1 aprile presso la Casa comunale e concludere l’8 aprile alle Opere Parrocchiali a Levà.

“Negli anni Taggia ha dimostrato di essere un Comune virtuoso, che ha fatto della raccolta differenziata una filosofia di vita per il bene di tutta la comunità, presente e futura” – afferma Mario Conio, sindaco di Taggia. “Il nostro principale obiettivo è quello di portare la percentuale di raccolta ad una ulteriore crescita anche attraverso la campagna di promozione ‘Differenziamo…per continuare a crescere…insieme’ avviata a dicembre con l’analisi dei rifiuti, che oggi continua con gli appuntamenti in programma ai quali invito personalmente tutta la cittadinanza”.

Un’occasione importantissima per fare il punto sulla raccolta e comprendere insieme ad amministrazione comunale e ai tecnici di Docks Lanterna e Energetikambiente come migliorare i servizi e i risultati, e durante la quale sarà possibile ritirare il nuovo opuscolo informativo, realizzato per garantire alle utenze di avere uno strumento aggiornato, completo e approfondito per poter migliorare la separazione dei rifiuti e dare un contributo fondamentale per continuare a crescere insieme…differenziando!