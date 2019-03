Taggia, l’assessore regionale Gianni Berrino visita il Museo Nazionale dei Trasporti

Taggia. Lunedì 4 marzo alle 12 l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino si recherà in visita alla sede del ponente ligure del Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia, situato all’interno della nuova Stazione ferroviaria di Taggia/Arma in Via della Nuova Stazione 1.

L’obiettivo dell’incontro è studiare un’eventuale collaborazione tra Regione Liguria e la struttura museale anche per finalità turistiche.