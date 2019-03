Taggia. Anche gli ospiti della residenza protetta ospedale di Carità di Taggia Onlus, hanno potuto festeggiare il Carnevale nella propria struttura. La giornata è iniziata con il coinvolgimento di tutte le nonne nella preparazione dei “crustoli”.

Nel pomeriggio grazie all’impegno del personale ed alla partecipazione di amici e parenti, si è potuta mettere in scena un vera e propria merenda in maschera con musica, balli e tanta allegria. Molto impegno ma tanta soddisfazione per tutti gli ospiti e per tutti i partecipanti a cui va un sincero ringraziamento ed un arrivederci alla prossima iniziativa.