Taggia. Non solo l’attività di contrasto ma soprattutto quella di prevenzione dei reati rappresenta l’obiettivo del servizio svolto quotidianamente dall’Arma dei carabinieri con lo scopo principale di garantire la sicurezza del cittadino. In tale contesto, la scorsa notte, i carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio fuori dai locali notturni in tutto il territorio di competenza concentrandosi principalmente nel comune di Taggia ove, già nella tarda serata, i locali sul lungomare erano stati “invasi” da giovani maturandi provenienti dall’intera provincia per festeggiare i “100 giorni” dalla maturità.

Sono state impiegate cinque pattuglie tra quelle della competente Stazione di Arma di Taggia e dell’Aliquota Radiomobile, dotata di apparato etilometro, nonché militari in abiti civili che hanno provveduto a controllare circa un centinaio di ragazzi, prima e dopo l’accesso in discoteca, e 40 tra veicoli e motocicli senza riscontrare irregolarità ed elevare sanzioni, circostanza che evidenzia l’efficacia del dispositivo messo in campo dall’Arma che ha consentito lo svolgimento della serata, conclusasi intorno alle 5 del mattino, in una cornice di totale sicurezza.