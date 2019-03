Taggia, all’asta la locazione di quattro case del Comune. Come, dove sono e quanto costano

Taggia. Il 4 aprile prossimo, alle 15, presso la sala polifunzionale del municipio, si terrà un’asta per aggiudicare la locazione di quattro immobili di proprietà comunale. Si potranno affittare solo a fini residenziali.

Uno si trova in via Boselli 84, è in medio stato di conservazione ed è composto di quattro vani disposti in un open space di soggiorno ed angolo cottura, due camere, bagno. Il canone annuale in base d’asta è di 3.000 euro.

Due appartamenti si trovano invece in via Levà 1, sono in ottimo stato. Uno è composto da un vano più bagno (3.600 €) e l’altro da tre vani (5.000 €). L’ultima abitazione sorge in via Colombo 164, è in buono stato, composta da 4 vani (6.000 €).

CLICCA QUI per maggiori informazioni su asta ed immobili.