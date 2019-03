Taggia, alla Riviera Shopville la premiazione del concorso “Chi adotta un amico, trova un tesoro”

Taggia. E’ prevista per il 23 marzo, dalle 16:30, nel self service “Con Sapore Conad”, situato all’interno del centro commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia, la premiazione della 2° edizione del concorso poetico “Chi adotta un amico, trova un tesoro”, promosso dal Pet Store Conad in collaborazione con ENPA, destinato alle scuole primarie di Arma di Taggia e Sanremo.

I bambini delle scuole hanno rivelato l’amore che provano verso i loro amici a 4 zampe producendo elaborati sul tema dell’adozione. Le poesie rimarranno esposte all’interno della Galleria Commerciale dal 21 marzo (Giornata mondiale della poesia) fino a dopo Pasqua, per poter essere lette da tutti i visitatori.