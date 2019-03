Taggia, a Villa Boselli l’incontro “La mia voce conta in Europa”

Taggia. Mercoledì 6 marzo l’Ufficio di Milano del Parlamento europeo fa tappa insieme al Centro in Europa nel Ponente ligure per presentare la campagna istituzionale Stavoltavoto in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

La mattina il responsabile dell’Ufficio Bruno Marasà sarà ad Arma di Taggia (Villa Boselli) dove, insieme all’Istituto Alberghiero –IIS Ruffini Aicardi e a una delegazione del Liceo dello Sport di Arma, dialogherà con gli insegnanti e gli studenti. L’evento è patrocinato dall’USR per la Liguria e dal Comune di Taggia. Programma 06 03 2019

Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa, presenterà la pubblicazione “La tua voce conta in Europa”, realizzata con il sostegno della Commissione europea, che presenta i risultati di un’indagine sull’opinione di 575 studenti delle scuole superiori della Liguria sull’Europa e gli strumenti della campagna istituzionale del Parlamento europeo.

Nel pomeriggio a Savona, a partire dalle 15.00, presso la sala “Città dei Papi” in via dei Mille n. 4, il Centro in Europa insieme a CGIL CISL e UIL di Savona organizza l’evento “Europa Sociale. La posta in gioco delle elezioni europee 2019”. In questo caso Bruno Marasà dialogherà con i rappresentanti dei sindacati e il pubblico (l’ingresso è libero).