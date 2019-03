Su Facebook nasce il gioco per conoscere tutti i candidati alle elezioni di Sanremo

Sanremo. “Voglio conoscervi”: è stato ribattezzato così il gioco che attraverso Facebook vuol presentare alla cittadinanza (online) tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative. Ideata da Chicca Dedali, l’iniziativa ha come campo d’azione la stessa bacheca dell’avvocato e presidente dell’associazione Pigna Mon Amour.

«Alle prossime elezioni amministrative avremo 6 candidati sindaco per un totale di circa 13 liste e 312 candidati consiglieri. Ma chi sono queste persone? Perché si candidano? Qual è il contributo che vogliono dare alla città? Tutto è partito da queste domande – spiega Dedali –. Dato il cospicuo numero di nomi, ho pensato che una presentazione di ciascuno sarebbe utile. Ho così messo a disposizione il mio profilo dove chiunque potrà raccontare chi è, qual è stato e quale sarà il suo impegno civile, cosa ha fatto per la nostra comunità fino ad oggi e qual è il motivo che lo ha spinto a candidarsi».

Una presentazione face to Facebook, fuori da santini e programmi istituzionali, volta ad aiutare gli elettori ad esprimere un giudizio consapevole. «Per il momento hanno risposto al mio appello tre candidati, tra cui uno molto giovane che non conoscevo, la cui richiesta di partecipazione al gioco risponde pienamente allo spirito con cui è nato – aggiunge l’avvocato e presidente dell’associazione Pigna Mon Amour –. Se il progetto crescerà, con i rappresentanti di altre associazioni abbiamo pensiamo di dedicarli un’apposita pagina Facebook da far gestire a ragazzi tra i 20 e i 30 anni, in modo da coinvolgerli in un progetto attivo per la loro città».