Striscione elettorale strappato, Lega Sanremo: «Solidarietà e vicinanza a Sergio Tommasini»

Sanremo. «Dallo scorso 23 marzo – giorno in cui un agente della polizia municipale è stato ripreso mentre rimuoveva da una transenna sita sulla ciclabile, all’altezza di via Nino Bixio, uno striscione elettorale della candidata del Gruppo dei 100 è esplosa una vera e propria polemica. A denunciare pubblicamente – evidenzia la Lega di Sanremo - l’accaduto è stato il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, a cui ha risposto la segreteria dell’attuale sindaco Alberto Biancheri, rendendo nota, suo dire, la regolarità dell’operazione messa in atto dall’agente.

In questi giorni sulla vicenda – scrive la segreteria cittadina della Lega – si sono espresse diverse personalità politiche del territorio. In un contesto come quello attuale, anche la Sezione Lega Sanremo ha tenuto a manifestare la propria solidarietà e vicinanza, auspicando che la questione possa essere chiarita e risolta al più presto nell’assoluto rispetto della legge senza arrecare ulteriori problemi alla polizia locale, così che possa continuare a svolgere la propria funzione – fondamentale per la città di Sanremo – nella maggiore e totale tranquillità possibile.

Rimaniamo della convinzione che la nostra polizia locale – conclude la Lega Sanremo – sia un’eccellenza e li ringraziamo per il lavoro che quotidianamente svolgono».