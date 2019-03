Sanremo. Manca poco alla quarta edizione del Festival del Rugby. Il torneo si giocherà infatti nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo.

Gli incontri si svolgeranno presso il campo da rugby sito in località Pian di Poma. La giornata di sabato sarà dedicata ai ragazzi dell’under 14, mentre domenica 31 si disputeranno gli incontri degli under 8-10-12. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di proporre un evento sportivo che intrattenga e faccia divertire grandi e piccini con attività di gioco all’interno del contenitore sportivo. Ci saranno numerose sorprese per tutti e divertimento assicurato.

Non mancherà il “terzo tempo” in onore del momento di aggregazione famoso nel mondo del rugby, sarà un’occasione per i ragazzi che hanno partecipato al festival per condividere il pasto in un luogo di allegria, sportività e amicizia in linea con i principi di base del rugby.

Per questa quarta edizione saranno presenti degli ospiti di caratura nazionale, dei professionisti, dei giocatori della Nazionale Italiana, militanti nella formazione delle Zebre Rugby, che è la franchigia federale, esponente del Nord-Ovest italiano nei termini di provenienza territoriale dei team, la massima espressione dei giocatori più importanti. I giocatori nazionali presenziano all’evento grazie ad una partnership stipulata dal 2014, che vede le società sportive del nord-ovest beneficiare di una serie di attenzioni da parte della franchigia. Il testimonial di questa edizione sarà Riccardo Raffaele.

Saranno circa 30 le formazioni che prenderanno parte al festival, provenienti dal nord Italia e dalla Francia, per un totale di oltre 700 i ragazzi impegnati sul campo e altre 300 persone tra familiari e appassionati, che comporranno il week end ovale della città.

Il sabato pomeriggio, dalle 15, saranno protagonisti i ragazzi dell’under 14, la prima novità sportiva di questa quarta edizione. Domenica scenderanno in campo i più giovani, categorie under 8-10-12, le sfide avranno inizio dalle 9.30 di mattina sino al primo pomeriggio.

Oltre alle premiazioni classiche, è stato istituito in collaborazione con la Vittoria Assicurazioni un premio dedicato a Silvio Tassi, un giocatore del rugby Milano che è stato inoltre campione d’Italia, che è venuto a mancare poco tempo fa, un giocatore importante per la tradizione rugbystica nazionale, ed è doveroso dunque, ricordarlo in questo modo. Grazie a questa collaborazione verrà assegnato un premio alla casa-famiglia “Miracolo della vita” di Taggia e Sanremo, saranno donate delle attrezzatura sportive e dei palloni, in modo che tutti i bambini della casa-famiglia possano avvicinarsi al rugby.

«Un ringraziamento speciale va al Casinò Municipale, al quale è stato dedicato il logo della manifestazione. Fondamentale è altresì il supporto del Comune di Sanremo e della sua amministrazione con la quale il rapporto costruttivo e di stima si sviluppa attraverso tutto l’anno sportivo. Il Sanremo rugby ringrazia tutti i partner per la collaborazione e l’impegno profuso per rendere il Festival Internazionale del Rugby un evento sempre più conosciuto a livello sportivo, che gradatamente si sta facendo strada per aggiungere un altro tassello al binomio ben riuscito di varie manifestazioni del territorio, che amalgamano in maniera egregia lo sport e la Riviera, dando ad un turismo sportivo d’eccellenza» - fanno sapere gli organizzatori.

Il torneo certifica oltre 240 pernottazioni in città in hotel a tre e quattro stelle, passati interamente dal canale ufficiale, è auspicabile pensare che i pernottamenti indotti siano di numero ben superiore. Strategica anche la data di fine marzo, subito dopo la Milano – Sanremo, ed altri appuntamenti importanti del territorio, in un periodo di inizia primavera, che non vede altri eventi sovrapposti e quindi ideale per una manifestazione sportiva in Riviera che ha l’obiettivo di ampliarsi per offrire un prodotto non solo a dimensione sportiva ma soprattutto turistica. La manifestazione è inserita anche nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo e nel calendario Internazionale della Federazione Italiana Rugby.

Un’altra grande novità per questa edizione: ci sarà la possibilità per tutti i piccoli rugbysti e le loro famiglie, di poter conoscere una parte importante della storia di Sanremo: Villa Nobel. Nel pomeriggio di sabato 30 marzo si potrà visitare (su prenotazione al prezzo di 5 euro) la dimora sanremese di Alfred Nobel, celebre chimico e filantropo svedese che trascorse gli ultimi anni della sua vita nella Città dei Fiori, e qui redasse il testamento che istituì il più importante premio scientifico al mondo. Questo appuntamento dà all’evento un taglio non solo legato alla dimensione sportiva ma anche un ampliamento di tipo turistico e di interazione con la città ed il territorio a 360°.

Un abbinamento che nasce ricalcando i binari creati dalla Federazione Italiana Rugby in occasione del “Sei Nazioni” di Roma dove è stato introdotto il binomio Rugby più Cultura come brand, aprendo alle visite tutti i musei di Roma ed in abbinata l’ingresso alla partita della nazionale italiana di Rugby.

La visita guidata alla villa ed al museo Nobel è stata organizzata in collaborazione fra Sanremo Rugby e Prime Quality di Gianmaria Leto, che ha in gestione la storica villa ed il parco circostante. Per informazioni sulle visite guidate: amministrazione@primequality – sanremorugby@gmail.com