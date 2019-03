Ventimiglia. E’ un francese 54enne il ciclista rimasto gravemente ferito dopo un’incidente, nella zona della Mortola Superiore, in corso Montecarlo all’altezza della casa cantoniera.

Il fatti sono accaduti verso le 10.50 e la loro dinamica, in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, vede un’automobile, con alla guida un anziano (anche lui francese), scontrarsi frontalmente con la bici. Le condizioni del ciclista sono apparse subito preoccupanti, tanto che il 118, oltre che l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde Intemelia, ha allertato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco, di stanza a Genova.

Quest’ultimo è atterrato alla piazzola attrezzata dietro l’ospedale Saint Charles di Bordighera. Di lì il transalpino , che non verserebbe in pericolo di vita, viene trasportato all’ospedale ùSanta Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.