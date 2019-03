Ventimiglia. Si è svolto stamani l’esame del corso interno per i nuovi volontari della Croce Verde Intemelia, impegnati a soccorrere due feriti in scenari di intervento completamente diversi tra loro.

Per prima cosa, i volontari sono stati impegnati a soccorre un giardiniere rimasto ‘ferito’ dall’utilizzo improprio di una motosega e poi caduto dall’albero che stava potando. Non è mancata la scena dedicata a un tentato suicidio, con il ferito esanime in auto dove cercava di uccidersi respirando i gas di scarico della vettura.

«Ringraziamo tutti i ragazzi del corso, i simulatori e la truccatrice Denise della Croce Rossa di Santo Stefano che hanno contribuito alla buona riuscita della simulazione», dichiara la direzione della pubblica assistenza.