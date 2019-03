Settore giovanile, risultati e prossimi impegni dell’Imperia

Imperia. Ecco il resoconto del settore giovanile della Asd Imperia.

Juniores Eccellenza U19

Cairese – Imperia sabato 16 alle 17

campo “C. Brin” Cairo Montenotte

Sconfitta casalinga contro il Serra Riccò, sabato scorso, per i giovani draghetti della formazione Juniores dell’Imperia che al campo “Prof. Aicardi” di Pontedassio, dopo essere passati in vantaggio grazie ad una bellissima rete di Hamza Fatnassi, sono stati recuperati e rimontati chiudendo i 90 minuti in svantaggio per una rete a tre. Sabato saranno ospiti della Cairese, settima a 32 punti insieme ai nerazzurri.

Juniores 2° liv. U19

Imperia – Ceriale sabato 16 alle 18

campo “F. Salvo” Piani di Imperia

Arriva la capolista del campionato Juniores 2° livello al campo “F.Salvo” dove i sottoleva dovranno vedersela con il Ceriale a quota 51 insieme al Pietra Ligure. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria casalinga ai danni della Sanstevese per cinque reti a uno.

Allievi Prov. U17

Andora – Imperia domenica 17 alle 10:30

campo “M. Polo” Andora

Reduci dalla bella vittoria per tre reti a zero contro la Virtus Sanremo i giovani nerazzurri, secondo in classifica con 29 punti, affronteranno Andora, terzi in classifica con 24 punti.

Allievi U16

Imperia – Ceriale domenica 17 alle 10:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Reduci dalla sconfitta nel derby contro la Sanremese, i nerazzurri daranno il massimo nell’incontro casalingo di domenica contro il Ceriale, seconda in classifica con 39 punti dietro al Savona a quota 44. L’Imperia si trova all’interno della zona play-out con 19 punti a meno quattro lunghezze dal Levante Pegliese.

Giovanissimi Prov. U15

Riposo

Giovanissimi U14

Cairese – Imperia domenica 17 alle 10:30

campo “C.Brin” Cairo Montenotte

Bella vittoria per tre reti a due dei giovanissimi nerazzurri, allenati da Franco Decol, domenica scorsa contro la Veloce. Una vittoria, quella della scorsa settimana, che mette al sicuro da possibili rischi e consolida la giovane formazione nerazzurra a metà classifica con 25 punti. Domenica partita comunque difficile per i ragazzi di Decol che affronteranno al “Cesare Brin” di Cairo Montenotte la Cairese, quinta in classifica con 32 punti.

(Foto di Claudio Mandica)