“Settimana nazionale per la prevenzione oncologica”: nell’imperiese più di 700 piantine distribuite da Lilt

Imperia. Più di 700 le piante dai fiori rosa che sono state distribuite da LILT durante la ‘Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica‘ in Provincia di Imperia e che fanno bella mostra nelle vetrine delle tante attività commerciali che, acquistandole, si affiancano all’associazione nel diffondere il messaggio che la prevenzione è il solo percorso possibile per ridurre in maniera sensibile la mortalità della malattia oncologica.

Quest’anno, per la seconda volta, è stato allestito un gazebo di vendita dei fiori per dare a tutti i cittadini la possibilità di sostenerci. «Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla risposta avuta che ha portato, in breve tempo, all’esaurimento di tutte le piante disponibili. E’ stata un’ulteriore occasione per ricordare tutti i controlli di prevenzione offerti presso la sede di Corso Mombello 49 a Sanremo o presso la Delegazione LILT ai Servizi Medici Hesperia in via Romana 40 a Bordighera. Alle prenotazioni si può accedere con una semplice telefonata allo 0184/570030.

Il nostro sincero GRAZIE va al grande cuore e lavoro dei tantissimi volontari, all’Istituto Professionale di Stato “ D. Aicardi”, ai professori e gli studenti coinvolti, ai commercianti nostri “alleati” e ovviamente a tutti i cittadini che ieri hanno chiesto informazioni o hanno acquistato le piante dell’associazione.»