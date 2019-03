Serie D, l’appello dei tifosi della Sanremese: «Tutti in gradinata!»

Sanremo. «31/03: Tifa con noi! Tutti in gradinata!». E’ l’appello apparso su uno striscione, appeso in città, per invogliare i sanremesi ad andare domenica pomeriggio al “Comunale” e tifare la Sanremese.

Domenica 31 marzo, alle 15, i biancoazzurri infatti scenderanno in campo per affrontare il Sestri Levante durante la 29esima giornata del girone A di serie D.

I tifosi matuziani, che ogni domenica incitano la squadra dagli spalti, invitano a sostenere la squadra che lotta per i vertici nel campionato.