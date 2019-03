Serie B maschile, i convocati della Rari Nantes Imperia per la sfida contro Sestri

Imperia. Siamo al giro di boa e riparte il campionato di serie B. La Rari Nantes Imperia ospita C.N.Sestri, alla Felice Cascione. L’appuntamento è per sabato 23 marzo, alle 19.30.

I sestresi avevano vinto la sfida dell’andata 12-8 nonostante la cinquina di bomber Somà, attualmente i biancoverdi sono quarti in classifica a tre sole lunghezze dalla Rari. Per la sfida interna, mister Fratoni ritrova Paolo Durante, alla seconda chiamata stagionale, mentre conferma gli altri 12 scesi in acqua due settimane fa contro Chiavari.

Ecco i convocati giallorossi:

Filippo Rocchi (capitano), Federico Merano (portiere), Andrea Somà, Paolo Durante, Vincenzo Mirabella, Tommaso Russo, Andrea Pedio, Raffaele Ramone, Leon Kovacevic, Giacomo Fratoni, Niccolò Maglio, Rikardo Merkaj, Jarno Spano.