Imperia. Tanta sfortuna per la Rari Nantes Imperia nell’ottava giornata di Serie B, alla ‘Giuva Baldini’ di Camogli vince il Rapallo 9-7. La Rari rimane a 6 punti e, sabato prossimo, ad Imperia arriva il Chiavari nello scontro diretto del nono turno.

Pronti, via e i giallorossi rincorrono. I padroni di casa vanno in vantaggio due volte ma è sempre il giovane Kovacevic a replicare. Nel secondo tempo, Rapallo prova la fuga ma è ancora una bordata del numero 5 ad accorciare il risultato: le squadre comunque cambiano lato della vasca con i levantini avanti di due reti.

I Rari-Boys però sono duri a morire: il rigore del bomber Somà, il gol di Capitan Rocchi e la firma di Pedio riagguantano il risultato. Ma ad un secondo dalla terza sirena , Rapallo trova ancora il +1. La giornata di grazia di Kovacevic però risistema ancora le cose riportando la parità ad inizio quarto tempo.

La partita è tesa ma non spigolosa e Merano si fa trovare pronto in più situazioni. Il copione purtroppo rimane lo stesso delle ultime giornate: la Rari c’è ma negli ultimi minuti cede metri all’avversario che va a segno prima in parità numerica poi di rigore. Insomma, una Rari coriacea non sorride ancora.

Rapallo PN – Rari Nantes Imperia 9-7

(3-2; 2-1; 2-3; 2-1)

Rapallo – Ansaldo, Cosso, Presti 1, Garaventa, Oliva 1, Garau 1, Pineider 3, Stella, Brolis, Giacobbe 1, Casagrande, Garau, Casagrande 2. All.: Casagrande

Imperia - Merano, Russo, Pedio 1, Ramone, kovacevic 4, Giostra, Maglio, Merkaj, Spano, Somà 1, Rocchi cap. 1, Gandini, Lombardi. All.: Fratoni

Sup.Num: Rapallo 3/9 + un rigore trasformato, Imperia 4/11 + un rigore trasformato