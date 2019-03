Serie B, i convocati della Rari Nantes Imperia per la trasferta di Arenzano

Imperia. La Rari Nantes torna in acqua, sabato 30 marzo, per continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Sulla carta, però, l’impegno è tra i più ardui della stagione: i ragazzi di mister Fratoni andranno nella tana della capolista Arenzano che finora ha inanellato un percorso netto di 10 vittorie in altrettanti match disputati.

Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30, alla piscina ‘Zanelli’ di Savona, dove i biancoverdi disputano le loro partite casalinghe. L’andata alla Piscina Cascione aveva visto dominare gli arenzanesi che hanno vinto 4-13, nonostante un buon approccio iniziale dell’Imperia. Mister Fratoni ha studiato a fondo gli avversari, che sono la corazzata del girone, e baserà la controffensiva sulla freschezza e la rapidità dei giovani. Per questo impegno, infatti, la squadra sarà orfana di due giocatori esperti come Somà (squalificato per un turno, dopo il cartellino rosso per proteste) e Durante, ancora indisponibile.

Per la partita, valida per l’ 11° turno di serie B, sono stati chiamati i giovanissimi Bracco e Gandini. Ecco l’elenco dei convocati per la sfida contro Arenzano: Filippo Rocchi (capitano), Federico Merano (portiere), Raffaele Ramone, Niccolò Maglio, Giacomo Fratoni, Vincenzo Mirabella, Andrea Pedio, Jarno Spano, Leon Kovacevic, Rikardo Merkaj, Tommaso Russo, Riccardo Gandini, Luca Bracco.