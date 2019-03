Serie B femminile, le convocate della Rari Nantes Imperia per la difficile trasferta di Torino

Imperia. Le Rari-Girls tornano in acqua per la terza giornata del campionato di serie B. L’appuntamento è fissato per domenica 17 marzo, alle 16.30, a Torino, dove l’Aquatica ospita le giallorosse.

Sarà il match di cartello del raggruppamento e le imperiesi affrontano la trasferta più ostica della stagione regolare. Le due compagini si sono già incontrate in amichevole nel pre-campionato e Merci Stieber ha potuto studiare le avversarie: una squadra giovane, veloce e dinamica. Insomma, non è certo una sfida da affrontare con superficialità.

Per la sfida di domenica, l’allenatrice ha convocato le seguenti 13 atlete: cap. Sarah Sowe (portiere), Chiara Di Mattia (portiere), Sofien Mirabella, Anna Amoretti, Elisabetta Sattin, Elisa Martini, Lise Accordino, Elodie Ruma, Bianca Rosta, Giorgia Cappello, Giorgia Ferraris, Gaia Cerrina, Francesca Platania.