Secondo atto della Coppa Liguria per le formazioni seniores di Abc Bordighera e Pallamano Ventimiglia

Bordighera. Secondo atto per Coppa Liguria per formazioni seniores dove domenica 3 marzo le due formazioni dell’estremo ponente, l’Abc Bordighera e la Pallamano Ventimiglia saranno ospiti del SDG Spezia.

Domenica mattina la formazione spezzina incontrerà prima, alle 11, la Pallamano Ventimiglia ed alle 12,30 l’Abc Bordighera. La prima giornata disputata il 17 febbraio scorso a Ventimiglia, che ha visto i frontalieri tra i favoriti per la vittoria finale della manifestazione che si concluderà a Bordighera il 5 maggio al PalaBiancheri, ha sino ad oggi

rispettato i suoi obiettivi e principi di riavvicinare, sotto il profilo sportivo, i due estremi della Liguria resi ancora più lontani dopo il crollo del ponte Morandi.

Infatti gli incontri sinora disputati hanno visto partite giocate all’insegna della grande sportività e spirito di amicizia, sia in campo che sugli spalti, che hanno divertito anche per il bel gioco visto sul terreno di gioco. Il club bordigotto ricorda un altro appuntamento importante di domenica prossima dove, alla Palestra C. Conrieri si svolgerà l’attività formativa per il settore giovanile femminile nell’ambito del progetto “Levant06”.

Dalle 10 alle 12 infatti è previsto lo svolgimento del raggruppamento “inter-bassins”, attività formativa per le ragazze nate negli anni 2006/07 dei club di pallamano del bacino Monaco-Imperia ed al quale parteciperanno diverse ragazze del club bordigotto con i tecnici nominati dal Comitè delle Alpi Marittime che visioneranno e selezioneranno le migliori atlete per la costituzione di una rappresentativa del bacino che parteciperà questa primavera-estate a tornei e probabilmente al Trofeo Topolino di Misano Adriatico.