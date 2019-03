Seconda trasferta consecutiva per la Sanremese, la squadra gioca sul campo del Milano City

Sanremo. La Sanremese si prepara per la seconda trasferta consecutiva. Dopo la sfortunata gara contro il Borgaro, domani i matuziani saranno di scena sul campo del Milano City.

I granata sono reduci dalla vittoria esterna contro la Pro Dronero (1-0) e lottano per uscire dalla zona playout dopo un avvio di stagione deludente. La formazione meneghina è reduce da tre vittorie consecutive ed è stata anche capace di espugnare il “Bacigalupo” di Savona.

“Per la mole di gioco che abbiamo espresso contro il Borgaro siamo stati ingenui a non chiuderla prima – dichiara mister Lupo alla vigilia della gara – oltre a voler finire bene il campionato dobbiamo anche ricordare che nel calcio la gente tiene a mente sempre le prime e le ultime partite e questo deve essere importante sul piano degli stimoli. E poi dobbiamo stare sul pezzo perché non si sa mai come vanno le cose con i playoff e con tutto quello che sta succedendo in Serie C”.

E poi un commento sugli avversari di domani: “Il Milano City doveva essere una squadra di vertice, ha giocatori importanti ed è in un momento positivo. Dovremo stare attenti e giocare al massimo”. Formazione rimaneggiata per i biancazzurri. Per la partita di domani Lupo dovrà fare a meno dei lungodegenti Anzaghi e Lo Bosco e degli squalificati Scalzi e Lella.