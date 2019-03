Seconda Categoria, l’Atletico Argentina conquista tre punti

Taggia. L’Atletico Argentina riprende dopo il riposo come aveva interrotto: una vittoria e altri tre punti in cassaforte.

Oggi tra le mura amiche dello “Sclavi”, i ragazzi di mister Pesante hanno indirizzato subito la partita sui giusti binari con un eurogoal di Vecchiotti. Ancora il numero 11 per il raddoppio su assist di Cariello e, in chiusura, tap-in vincente di Siberie su un altro lancio tracciante dell’ispiratissimo Cariello. Doppietta anche per Siberie, che all’ultimo minuto corregge in porta un tiro di Izetta. Domenica prossima i rossoneri sono attesi ad Andora per il termine della regular season.

II CAT. : A.ARGENTINA – TAGGIA B 4-0

11’ e 30’ Vecchiotti (A), 85’ e 89’ Siberie (A)

A.Argentina: 1.Amoretti, 2.De Mare, 3.Calzetta (dal 70’ 16.Siberie), 4.Eulogio, 5.Miatto, 6.Quaglia (c), 7.Volpone (dal 72’ 15.Muratore), 8.Mbaye (dal 50’ 18.Guiderdone), 9.Cariello (dall’86’ 19.Izetta), 10.Romanelli, 11.Vecchiotti (dal 60’ 17.Franzone). A disp: 12.Migliano, 13.Costantini, 14.Oliveira, 20.Soscara. All: Pesante

Taggia B: 1.Martorelli, 2.Legato (dal 44’ 13.Morano), 3.Gadi, 4.Perilli, 5.Tavano (A61’), 6.Giumelli, 7.Asconio (dal 46’ 14.Lushi), 8.Martina (c), 9.Novello (A 53’), 10.Lupi, 11.Codeglia. A disp: 14.Lushi, 15.Magisano, 16.Bernocchi, 17.Dervishi. All: Barillà

DIRETTORE DI GARA: sig. Ayoub Chamchi