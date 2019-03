Seconda Categoria, il Taggia perde contro la Virtus Sanremo

Taggia. Il Taggia B, sabato scorso, ha perso 0-3 contro la Virtus Sanremo.

Nell’anticipo della 20esima giornata del girone A del campionato di Seconda Categoria, i matuziani sono andati in rete con Saidi (doppietta) e Toure. Oggi scenderanno in campo per affrontare l’Area Calcio Andora, mentre il Taggia dovrà affrontare il derby con l’Atletico Argentina.