Seconda Categoria, Carlin’s Boys vince contro il San Filippo Neri Albenga

Sanremo. La Carlin’s Boys domenica ha sconfitto per 2-1 il San Filippo Neri Albenga.

La partita era valida per la 20esima giornata del girone A di Seconda Categoria. Oggi pomeriggio la squadra tornerà in campo per affrontare fuori casa la Villanovese.

SECONDA CATEGORIA – 20^GIORNATA -

Carlin’s Boys -San Filippo Neri 2-1

Carlin’s Boys: Palladino, Fontana, De Nicola, D. Calvini, Sajetto, M. Campagnani, Cianci, F. Calvini, A. Campagnani, Di Donato, Prette. A disposizione (Baldi, Mascheretti, Urbina, Lichello, Torres, Buldo, Marcucci, Marini, Zanetti). Allenatore: Litardi

San Filippo Neri:

Arbitro: Iovinelli di Savona