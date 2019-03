Imperia. Messaggio di condoglianze e cordoglio dall‘Associazione Allenatori della Provincia di Imperia per il decesso del grande Raffaele Astonino, grande arbitro e soprattutto grande collaboratore della sezione imperiese della Figc, scomparso prematuramente ieri all’età di 74 anni.

«Il presidente e il direttivo a nome di tutta l’Associazione Allenatori si uniscono al dolore per la scomparsa di Raffaele ed esprimono alla moglie Maria Teresa e a tutta la sua famiglia le proprie condoglianze. Con affetto gli mandiamo un nostro grande abbraccio in questo difficile e triste momento» - fanno sapere dall’A.I.A.C. in un

comunicato.