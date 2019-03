Schiavetti Pallamano Imperia-Pallamano Ventimiglia, Pappalardo: «E’ stata una bella gara»

Imperia. Domenica al PalaSancamillo gremito di spettatori di entrambe le formazioni si sono sfidate per la 4 giornata del torneo finale per decretare la vincitrice del Dipartimentale Cote-Azur e poter accedere al campionato regionale.

La padrona di casa la Pallamano Imperia e la capolista HVR Pallamano Ventimiglia allenata da Pippo Malatino hanno dato vita ad un derby che da qualche anno non accadeva vista la partecipazione dei ventimigliesi in serie A2 con risultati eccellenti. La gara è stata ben arbitrata dalla coppia francese Ferrari e Bonfiglio.

La partita iniziava subito con i frontalieri a prendere un leggero vantaggio per 3 a 1 ma gli imperiesi recuperavano ed al 15° la partita era in parità per 7 a 7; ma di nuovo capitan D’Attis e compagni riprendono in mano il gioco andando in vantaggio e chiudendo il primo con il punteggio in proprio favore per 18 a 13.

Questi cinque goal si può dire che sono stati determinanti anche nella seconda frazione dove i gialloneri hanno quasi sempre mantenuto il controllo delle ostilità, a parte alcuni momenti dove i ragazzi del coach Emanuele Pappalardo sono riusciti ad avvicinarsi anche di solo due goal ma gli ospiti riuscivano sempre a distanziarli portandosi a casa la vittoria, ed i due punti per 37 a 29.

«E’ stata una bella gara – ci riferisce il coach del capoluogo - devo fare i complimenti in primis ai nostri avversari che hanno vinto meritatamente anche se penso che il risultato è bugiardo per la differenza dei goal finali. Negli ultimi cinque minuti non abbiamo più segnato perdendo troppi palloni nella foga di recuperare, e questo sarà oggetto di approfondimento in settimana per migliorarci ancora. Comunque nel complesso hanno tenuto testa ad una formazione fortissima che non nasconde le sue ambizioni di un salto di categoria nel campionato francese, dal dipartimentale al regionale. Domenica giocheremo di nuovo in casa contro un’altro avversario di tutto rispetto, il Beusoleil, e sarà un’altra “battaglia” sportiva».

Campionato Francese Senior Maschile

Usd Schiavetti Pallamano Imperia – Pallamano Ventimiglia HVR : 29 – 37

Giocatori scesi in campo: portieri Massimo Moisello e Andrea De Luca, Matteo Bottino, Alessandro Cucè 4 goal, Riccardo Luppino (3), Luca Martini (2), Daniele Martino (2), Alessandro Riano (8), Damiano Rossi (7), Gianluca Salomone, Lucio Sasso (2), Pietro Tambone (1). Allenatore Emanuele Pappalardo. Dirigente Tonino Luppino.