Sanremo. Nonostante fossero presenti due grandi ospiti del panorama musicale italiano come Gino Paoli e Gigi d’Alessio calano gli ascolti di SanremoYoung, programma condotto da Antonella Clerici in diretta dal teatro Ariston. La quarta puntata è stata vista da 3 milioni 76 mila spettatori spettatori pari al 15.02% di share (per il debutto era stato dello 16.18%), battuta, anche se di poco, dalla prima puntata de “Il Silenzio dell’Acqua” andato in onda su Canale 5 (3,4 milioni e il 15,3% di share).

Al di là della classifica di Auditel, i dati sono confortanti, soprattutto per l’Amministrazione che ancora una volta ha puntato sul programma, auspicando di poter allungare la stagione del Festival in termini di presenze nonché di promozione televisiva.

Prossimo appuntamento è per la finale del teen talent che si terrà venerdì 15 marzo.