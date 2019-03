Sanremo. Sabato scorso le piccole Majorette della società Intemelia di Bordighera, in collaborazione con la banda “Canta e Sciuscia”, sono state impegnate a Sanremo in un evento collaterale del Corso fiorito denominato “musica in città” durante il quale hanno sfilato tutte le bande e i gruppi folkloristici.

Domenica invece si è svolta la parata del corso fiorito con diretta Rai alla quale purtroppo le baby majorette non hanno potuto partecipare perché ancora troppo piccoline. Nell’attesa che le bimbe crescano la società e tutte le bambine (Gaja, Virginia, Giulia R., Rebecca, Alyssa, Alessandra, Lisa, Alice, Giorgia, Giulia S. e Martina) ringraziano di cuore la banda “Canta e Sciuscia” di Sanremo per averle accolte e per avergli permesso di partecipare e collaborare a diversi eventi e sfilate.