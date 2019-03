Sanremo, vittoria importante di Pcland nel campionato Anspi zonale

Sanremo. Ottima prova quella della Pcland, lunedì scorso in casa, contro la formazione imperiese degli Amatori Volley.

Vince per 2 a 1 una partita difficile ma rivelatasi equilibrata. Con i parziali di 25-23, 25-23, 21-25 la formazione sanremese chiude il match guadagnando punti importanti ai fini della classifica. «E’ stata una partita difficile – ci racconta Edoardo Giovanati - sapevamo della qualità degli avversari. All’andata li avevamo battuti con qualche difficoltà e anche allora si erano dimostrati una gran squadra, una delle favorite nel torneo. Gli abbiamo tenuto testa e sopratutto siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Ora dobbiamo pensare al prossimo incontro, ci aspettano i primi in classifica, non sarà facile. Cerchiamo di rimanere concentrati e affrontare al meglio la partita».

Prossimo impegno lunedì 25 marzo presso la palestra del liceo Cassini di Sanremo alle 21. Per tutte le info sul campionato cliccare su http://www.gssangiacomo.it/