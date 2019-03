Sanremo. Con il taglio del nastro di “Villa Ormond in Fiore” da parte del sindaco Alberto Bianchieri prende il via la terza edizione del grande evento sanremese sul fiore.

È realizzato in collaborazione con il comune di Sanremo nell’ambito delle collaterali del “Corso Fiorito di Sanremo” e coinvolge le più importanti realtà del territorio legate a fiore e floricoltura: ANGA Giovani di Confagricoltura, Confagricoltura, Mercato dei Fiori, Camera di Commercio Riviere di Liguria, ANCEF e La Filantea Garden Club di Sanremo.

di 26 Galleria fotografica Sanremo, taglio del nastro di “Villa Ormond in Fiore”









A tagliare il nastro il sindaco Alberto Biancheri che ha dichiarato «L’evento clou sarà domani con la sfilata dei carri fioriti, ma sicuramente in questi giorni il fiore è protagonista in tutta la città. È un’eccellenza che racconterà un’altra grande eccellenza: il mare. “Sanremo in Fiore” è un momento importante per promuovere tutte le nostre eccellenze, dall’entroterra al mare».

Diverse le novità di questa terza edizione che, oltre a proporre la tradizionale mostra floreale “Floranga”, il concorso internazionale di decorazione floreale e le varie fasi di realizzazione del Carro Fiorito di Sanremo nel parco di Villa Ormond, proporrà degli allestimenti particolarmente innovativi a cura degli architetti Brea, Monari, Papone e Raimondo e del museologo Poncellini, mentre la parte floreale sarà curata dal Garden Club Sanremo e dalla fiorista Di Mattia.

I suggestivi saloni di Villa Ormond ospiteranno scenari diversi come, ad esempio, la “sala aziende” che vede coinvolte diverse aziende locali, tra cui Bianchieri Creazioni, Brea, AG Sanremo e Daphné: una collaborazione con l’accento sull’innovazione e la ricerca con l’obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti. Il tema è “la sartoria” con un’esposizione di ranuncoli, anemoni e garofani.

Assolutamente inedito è l’allestimento proposto nella “sala Ancef” con l’opera floreale “Sospensione”. Gli autori dell’opera sono l’archittetto Papone e il museologo Poncellini che propongono un‘innovativa presentazione di fiori sospesi accompagnati da una colonna sonora appositamente composta da Davide Laura: il pubblico potrà ammirare i fiori da una prospettiva originale, grazie anche allo spettacolare gioco di luci che esalterà la composizione. La scelta e la cura dell’elemento floreale è ad opera della fiorista Di Mattia, che ha scelto di utilizzare ranuncoli di Sanremo.

Altra novità di questa terza edizione è la presentazione dello stilista Mauro Fiordiluna e del suo team che propone una serie di abiti floreali. La moda e l’elemento floreale si incontrano realizzando arte nella sua forma più creativa. Gli abiti saranno indossati da modelle e indossatrici che accoglieranno e guideranno gli ospiti nella visita di “Villa Ormond in Fiore”.

La manifestazione offre, poi, la possibilità di assistere alle fasi di allestimento del Carro Fiorito di Sanremo nella tensostruttura adiacente la Palazzina d’Inverno, nella parte bassa del parco.