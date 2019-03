Sanremo, un Carnevale all’insegna di carri fioriti e “canzoni riciclate”

Il Carnevale di Sanremo per questa edizione 2019 (9 e 10 marzo) si colorerà di riciclo, grazie

all’iniziativa di sensibilizzazione sulla sostenibilità e la raccolta differenziata voluta da Amaie in

collaborazione con i comuni di Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al

Mare.

“Ti riciclo una canzone – Dai voce al tuo amore per l’ambiente” è un progetto di Achab Group che porta una riflessione su ambiente e corretta gestione dei rifiuti anche nel clima festoso della sfilata, utilizzando tecniche di animazione e strumenti innovativi! Lo slogan “Dai voce al tuo amore per l’ambiente” esprime la call to action a cui il pubblico sarà invitato: partecipare attivamente all’evento, mettersi in gioco, cantare inni per la sostenibilità ambientale insieme alla nostra troupe artistica, ma anche informarsi e comprendere le regole per la corretta gestione dei rifiuti.

Il 10 marzo a partire dalle 10 attraverso la presenza di un info-stand stand fisso (situato in Villa Ormond, in Corso Cavallotti 113) e di una troupe artistica itinerante (composta da un attore, un musicista ed un videomaker), è garantito il divertimento e soprattutto il coinvolgimento del pubblico di residenti e turisti in interazioni canore che hanno come protagonista assoluta la “canzone riciclata”. Il pubblico sarà invitato dagli artisti a cantare alcuni brani con strofe e ritornello rivisitati in chiave “ecosostenibile” per promuovere la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti.

Un evento nell’evento, incentrato su interazione, canzone italiana, divertimento…. insieme alla

capacità di veicolare contenuti sulla sostenibilità ambientale e informazioni puntuali sul

sistema di raccolta differenziata locale. Durante la giornata del 10 marzo sarà realizzato un video delle “esibizioni” canore di artisti e pubblico, che diventerà un video-messaggio diretto a tutti i residenti e non, per sottolineare l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti!

“Per maggiori informazioni – racconta l’informatore Paolo Semeria, veniteci a trovare oggi, sabato 9 marzo, presso lo stand di Amaie in Villa Ormond. Saremo presenti tutto il giorno anche per

conoscere la vostra opinione sul servizio e per regalarvi un piccolo ricordo della nostra iniziativa!”.